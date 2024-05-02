Новая домашняя форма "Ливерпуля" на сезон 2024/25 (ФОТО)

Новая домашняя форма Ливерпуля на сезон 2024/25 "Ливерпуль" представил свою новую домашнюю форму на сезон 2024/25 от технического спонсора клуба Nike.

Ретро-дизайн новой формы является отсылкой к тем футболкам, в которых "Ливерпуль" Джо Фэгана выиграл финал Кубка европейских чемпионов против "Ромы" в 1984 году. В том же сезоне "красные" завоевали титул английского первенства и Кубок Лиги.

Отличительными деталями новой формы являются хромово-желтый узор с выгравированным на ткани девизом клуба YNWA, а также белый воротник с детализацией из красного и желтого.

Новая форма на 100 процентов выполнена из переработанных пластиковых бутылок.

Стоимость оригинальной футболки выросла на 5 фунтов — до 80 фунтов.

Новая домашняя форма Ливерпуля на сезон 2024/25

Новая домашняя форма Ливерпуля на сезон 2024/25

Новая домашняя форма Ливерпуля на сезон 2024/25

Новая домашняя форма Ливерпуля на сезон 2024/25

Новая домашняя форма Ливерпуля на сезон 2024/25

Новая домашняя форма Ливерпуля на сезон 2024/25

Новая домашняя форма Ливерпуля на сезон 2024/25

Новая домашняя форма Ливерпуля на сезон 2024/25

Новая домашняя форма Ливерпуля на сезон 2024/25

Новая домашняя форма Ливерпуля на сезон 2024/25

Новая домашняя форма Ливерпуля на сезон 2024/25


Метки Nike, Ливерпуль, форма, фото

Автор mihajlo   

Дата 02.05.2024 11:00

Количество просмотров Просмотров: 1022

Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. szobo88 02.05.2024 12:41 # szobo88
    Футболка красивая, но воротник можно было конечно продлить до груди, а впринципе нормальная форма.

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  2. sausage 02.05.2024 12:28 # sausage
    Джонс на мотороллере - это вообще пиздец) Пидарский Найк говна въебал.

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  3. sausage 02.05.2024 12:26 # sausage
    Говно какое-то, и ролик уёбищный. Адидас давай, епт?!!!

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  4. ilovemanutd 02.05.2024 12:24 # ilovemanutd
    Надеюсь Салах останется и будет бегать в этих штанах

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  5. kukuruzko 02.05.2024 12:14 # kukuruzko
    Князей в клоунов превратили(

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  6. b84 02.05.2024 12:08 # b84
    Хуй с ней с формой. Интересно другое. Впервые вижу фотосессию с такими грустными потеряными ебальниками.

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  7. chelsiukpro 02.05.2024 11:52 # chelsiukpro
    Что то ебальнички не веселые :) Сало клоун в штаниках ухаха:))
    Ван Дику подарите этот моторолер :))

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  8. moneycity 02.05.2024 11:41 # moneycity
    За такой ублюдский воротник им будут хуев закидывать в следующем сезоне.

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  9. seregaball 02.05.2024 11:37 # seregaball
    Только у Алисона норм, остальное &#128078;

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  10. yela 02.05.2024 11:27 # yela
    Ужасная форма.
    Салах Чапкинс, судя по выражению лица, мечтает о летнем трансфере

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  11. largo-winch 02.05.2024 11:22 # largo-winch
    Безвкусица.

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  12. qess 02.05.2024 11:22 # qess
    Из тех бутылок,на которых колбаса сидела последние лет 30?

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  13. glorfindel 02.05.2024 11:17 # glorfindel
    Часто замечал, что от формы зависит чемпионство команды. С такой формой Ливерпуль вряд ли будет чемпионом в следующем году

    (ответить)

  14. slavaukraine 02.05.2024 11:16 # slavaukraine
    ахахахахахах, с воротника орууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу

    (ответить)

  15. glorfindel 02.05.2024 11:15 # glorfindel
    Фотосессия отстой, особенно уе6ишно смотрится Салах, то ли как клоун, то ли как чаплин

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  16. quavo 02.05.2024 11:04 # quavo
    откровенный шлак для пидаров. такой даже пол не помыть

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  17. eakz 02.05.2024 11:02 # eakz
    подожди. а где изменения?

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