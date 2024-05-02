Новая домашняя форма "Ливерпуля" на сезон 2024/25 (ФОТО)

"Ливерпуль" представил свою новую домашнюю форму на сезон 2024/25 от технического спонсора клуба Nike.

Ретро-дизайн новой формы является отсылкой к тем футболкам, в которых "Ливерпуль" Джо Фэгана выиграл финал Кубка европейских чемпионов против "Ромы" в 1984 году. В том же сезоне "красные" завоевали титул английского первенства и Кубок Лиги.



Отличительными деталями новой формы являются хромово-желтый узор с выгравированным на ткани девизом клуба YNWA, а также белый воротник с детализацией из красного и желтого.



Новая форма на 100 процентов выполнена из переработанных пластиковых бутылок.



Стоимость оригинальной футболки выросла на 5 фунтов — до 80 фунтов.















































