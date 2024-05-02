Новая домашняя форма "Ливерпуля" на сезон 2024/25 (ФОТО)
"Ливерпуль" представил свою новую домашнюю форму на сезон 2024/25 от технического спонсора клуба Nike.
Ретро-дизайн новой формы является отсылкой к тем футболкам, в которых "Ливерпуль" Джо Фэгана выиграл финал Кубка европейских чемпионов против "Ромы" в 1984 году. В том же сезоне "красные" завоевали титул английского первенства и Кубок Лиги.
Отличительными деталями новой формы являются хромово-желтый узор с выгравированным на ткани девизом клуба YNWA, а также белый воротник с детализацией из красного и желтого.
Новая форма на 100 процентов выполнена из переработанных пластиковых бутылок.
Стоимость оригинальной футболки выросла на 5 фунтов — до 80 фунтов.
02.05.2024 11:00
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Последние комментарии:
Футболка красивая, но воротник можно было конечно продлить до груди, а впринципе нормальная форма.
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Джонс на мотороллере - это вообще пиздец) Пидарский Найк говна въебал.
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Говно какое-то, и ролик уёбищный. Адидас давай, епт?!!!
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Надеюсь Салах останется и будет бегать в этих штанах
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Князей в клоунов превратили(
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Хуй с ней с формой. Интересно другое. Впервые вижу фотосессию с такими грустными потеряными ебальниками.
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Что то ебальнички не веселые :) Сало клоун в штаниках ухаха:))
Ван Дику подарите этот моторолер :))
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За такой ублюдский воротник им будут хуев закидывать в следующем сезоне.
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Только у Алисона норм, остальное 👎
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Ужасная форма.
Салах Чапкинс, судя по выражению лица, мечтает о летнем трансфере
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Безвкусица.
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Из тех бутылок,на которых колбаса сидела последние лет 30?
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Часто замечал, что от формы зависит чемпионство команды. С такой формой Ливерпуль вряд ли будет чемпионом в следующем году
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ахахахахахах, с воротника орууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу
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Фотосессия отстой, особенно уе6ишно смотрится Салах, то ли как клоун, то ли как чаплин
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откровенный шлак для пидаров. такой даже пол не помыть
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подожди. а где изменения?
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