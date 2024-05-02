"Брайтон" ожидает, что Де Дзерби останется
"Брайтон" строит планы на следующий сезон, исходя из того, что Роберто Де Дзерби останется на посту главного тренера.
Только накануне появилась информация, что "Брайтон" готов позвать наставника "Ипсвича" Кирана Маккену в случае расставания с Де Дзерби грядущим летом.
Однако в "Брайтоне" уверены, что Де Дзерби останется, утверждает talkSPORT. "Чайки" защищены тем, что контракт Роберто предусматривает внушительные отступные в 12 миллионов фунтов.
В прошлом сезоне Де Дзерби вывел "Брайтон" в еврокубки впервые в истории клуба, однако в 2024 году "чайки" переживают затяжной спад, который привел к их падению на 12-е место в Премьер-Лиге.
Еще недавно Де Дзерби сватали в ведущие клубы Премьер-Лиги и Европы, однако ухудшение результатов "Брайтона" охладило эти слухи и повысило шансы "чаек" удержать 44-летнего итальянца.
02.05.2024 10:00
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