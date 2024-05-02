Рэтклифф не в восторге от тренерских альтернатив и собирается оставить Тен Хага

"Манчестер Юнайтед" склоняется к тому, чтобы оставить Эрика Тен Хага своим главным тренером на следующий сезон.

Финал Кубка Англии против "Манчестер Сити" 25 мая остается единственной возможностью для Тен Хага скрасить этот в целом неудачный сезон.



"Юнайтед" демонстрировал крайне нестабильный сезон по ходу этой кампании. "Красные дьяволы" заняли последнее место в своей группе Лиги Чемпионов, а также уже не имеют шансов попасть в топ-4 Премьер-Лиги.



По информации The Athletic, сэр Джим Рэтклифф и новые боссы "Юнайтед" до сих пор колеблются насчет дальнейшего сотрудничества с Тен Хагом, от контракта которого останется только один год после окончания этого сезона.



Однако отсутствие достойных альтернатив среди тренеров, а также необходимость раскошелиться на внушительную компенсацию в случае увольнения Тен Хага склоняют Рэтклиффа к тому, чтобы оставить Эрика.



По всей видимости, Тен Хаг останется в "Юнайтед", независимо от исхода финала Кубка Англии, но новый контракт едва ли получит.