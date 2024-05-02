Рэтклифф не в восторге от тренерских альтернатив и собирается оставить Тен Хага
"Манчестер Юнайтед" склоняется к тому, чтобы оставить Эрика Тен Хага своим главным тренером на следующий сезон.
Финал Кубка Англии против "Манчестер Сити" 25 мая остается единственной возможностью для Тен Хага скрасить этот в целом неудачный сезон.
"Юнайтед" демонстрировал крайне нестабильный сезон по ходу этой кампании. "Красные дьяволы" заняли последнее место в своей группе Лиги Чемпионов, а также уже не имеют шансов попасть в топ-4 Премьер-Лиги.
По информации The Athletic, сэр Джим Рэтклифф и новые боссы "Юнайтед" до сих пор колеблются насчет дальнейшего сотрудничества с Тен Хагом, от контракта которого останется только один год после окончания этого сезона.
Однако отсутствие достойных альтернатив среди тренеров, а также необходимость раскошелиться на внушительную компенсацию в случае увольнения Тен Хага склоняют Рэтклиффа к тому, чтобы оставить Эрика.
По всей видимости, Тен Хаг останется в "Юнайтед", независимо от исхода финала Кубка Англии, но новый контракт едва ли получит.
02.05.2024 09:00
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