Антон Фердинанд вызвал Терри на встречу

Антон Фердинанд и Джон Терри Бывший защитник КПР Антон Фердинанд призвал легенду "Челси" Джона Терри сесть и окончательно уладить их конфликт на почве расизма.

Напомним, в октябре 2011 во время матча Премьер-Лиги на "Лофтус Роуд" между Терри и Фердинандом случился инцидент, в котором Джон — предположительно — оскорбил младшего брата Рио Фердинанда фразой "f**cking black c*nt".

Впоследствии FA наказала Терри дисквалификацией на четыре матча и штрафом на 222,000 фунтов, но Вестминстерский магистратский суд, рассматривавший гражданский иск Фердинанда, не нашел явных доказательств вины и Джона оправдал.

Недавно Терри признался, что пытался связаться с Антоном сразу в день того матча, но был проигнорирован. Точно так же Джона продолжает игнорировать и Рио.

В конце концов Антон согласился на очную ставку с Терри, но только если это будет перед камерами и в прямом эфире.

"Как вы знаете, я уже записал документальный фильм для BBC (в 2021 году), в котором изложены все факты и в котором он (Терри) отказался сниматься. Я хотел, чтобы он появился там и поспособствовал позитивным извинениям".

"Я видел, что он сказал в подкасте Саймона Джордана, поэтому моя позиция такова: если ты действительно хочешь вызвать позитивные изменения, я сяду с собой перед камерами в прямом эфире, чтобы нам некуда было спрятаться. Для начала мы посмотрим реальные кадры, без размытия".

"Если ты не хочешь об этом говорить таким образом, то, насколько я понимаю, для меня эта тема закрыта", — сообщил Антон Фердинанд в твиттере.


Метки КПР, расизм, Терри, Фердинанд, Челси

Автор mihajlo   

Дата 02.05.2024 08:00

Количество просмотров Просмотров: 695

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Последние комментарии:




  1. jawen 02.05.2024 08:47 # jawen
    Расист Терри зассыт

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  2. arsenig 02.05.2024 08:37 # arsenig
    Вот людям заняться нечем.

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  3. suddenly 02.05.2024 08:02 # suddenly
    Надо не на встречу вызывать, а на бой. Например по правилам бокса. Кому эти встречи интересны?

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