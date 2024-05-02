Антон Фердинанд вызвал Терри на встречу

Бывший защитник КПР Антон Фердинанд призвал легенду "Челси" Джона Терри сесть и окончательно уладить их конфликт на почве расизма.

Напомним, в октябре 2011 во время матча Премьер-Лиги на "Лофтус Роуд" между Терри и Фердинандом случился инцидент, в котором Джон — предположительно — оскорбил младшего брата Рио Фердинанда фразой "f**cking black c*nt".



Впоследствии FA наказала Терри дисквалификацией на четыре матча и штрафом на 222,000 фунтов, но Вестминстерский магистратский суд, рассматривавший гражданский иск Фердинанда, не нашел явных доказательств вины и Джона оправдал.



Недавно Терри признался, что пытался связаться с Антоном сразу в день того матча, но был проигнорирован. Точно так же Джона продолжает игнорировать и Рио.



В конце концов Антон согласился на очную ставку с Терри, но только если это будет перед камерами и в прямом эфире.



"Как вы знаете, я уже записал документальный фильм для BBC (в 2021 году), в котором изложены все факты и в котором он (Терри) отказался сниматься. Я хотел, чтобы он появился там и поспособствовал позитивным извинениям".



"Я видел, что он сказал в подкасте Саймона Джордана, поэтому моя позиция такова: если ты действительно хочешь вызвать позитивные изменения, я сяду с собой перед камерами в прямом эфире, чтобы нам некуда было спрятаться. Для начала мы посмотрим реальные кадры, без размытия".



"Если ты не хочешь об этом говорить таким образом, то, насколько я понимаю, для меня эта тема закрыта", — сообщил Антон Фердинанд в твиттере.