Премьер-Лига не получит пятую путевку в Лигу Чемпионов

Джейдон Санчо Премьер-Лига окончательно проиграла борьбу Бундеслиге за пятую путевку в Лигу Чемпионов на будущий сезон.

Ранее дополнительную путевку в Лигу Чемпионов для своего первенства обеспечили итальянские клубы.

Главными претендентами на вторую дополнительную путевку были Англия и Германия, и накануне родоначальники футбола лишились даже математических шансов на ее завоевание.

Дело в том, что дортмундская "Боруссия" одержала победу 1:0 над ПСЖ в первом полуфинальном матче Лиги Чемпионов, благодаря чему Германия стала недосягаема в рейтинге коэффициентов УЕФА.

Таким образом, в Лигу Чемпионов на будущий сезон попадет пятая команда Бундеслиги, которой в данный момент как раз и является "Боруссия".

А вот пятая команда Премьер-Лиги — в данный момент это "Тоттенхэм" — будет вынуждена довольствоваться участием в Лиге Европы.


Метки Лига Чемпионов, Премьер-Лига, УЕФА

Автор mihajlo   

Дата 02.05.2024 07:00

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