Премьер-Лига не получит пятую путевку в Лигу Чемпионов

Премьер-Лига окончательно проиграла борьбу Бундеслиге за пятую путевку в Лигу Чемпионов на будущий сезон.

Ранее дополнительную путевку в Лигу Чемпионов для своего первенства обеспечили итальянские клубы.



Главными претендентами на вторую дополнительную путевку были Англия и Германия, и накануне родоначальники футбола лишились даже математических шансов на ее завоевание.



Дело в том, что дортмундская "Боруссия" одержала победу 1:0 над ПСЖ в первом полуфинальном матче Лиги Чемпионов, благодаря чему Германия стала недосягаема в рейтинге коэффициентов УЕФА.



Таким образом, в Лигу Чемпионов на будущий сезон попадет пятая команда Бундеслиги, которой в данный момент как раз и является "Боруссия".



А вот пятая команда Премьер-Лиги — в данный момент это "Тоттенхэм" — будет вынуждена довольствоваться участием в Лиге Европы.