Премьер-Лига не получит пятую путевку в Лигу Чемпионов
Премьер-Лига окончательно проиграла борьбу Бундеслиге за пятую путевку в Лигу Чемпионов на будущий сезон.
Ранее дополнительную путевку в Лигу Чемпионов для своего первенства обеспечили итальянские клубы.
Главными претендентами на вторую дополнительную путевку были Англия и Германия, и накануне родоначальники футбола лишились даже математических шансов на ее завоевание.
Дело в том, что дортмундская "Боруссия" одержала победу 1:0 над ПСЖ в первом полуфинальном матче Лиги Чемпионов, благодаря чему Германия стала недосягаема в рейтинге коэффициентов УЕФА.
Таким образом, в Лигу Чемпионов на будущий сезон попадет пятая команда Бундеслиги, которой в данный момент как раз и является "Боруссия".
А вот пятая команда Премьер-Лиги — в данный момент это "Тоттенхэм" — будет вынуждена довольствоваться участием в Лиге Европы.
02.05.2024 07:00
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Ну и правильно, нехер там делать 5 месту))
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