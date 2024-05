Светская хроника за четверг

Ян Облак может перебраться в Премьер-Лигу. В Италии ожидают, что Джошуа Зиркзее выберет "Арсенал". "Тоттенхэм" определил три ключевые цели на лето. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за четверг.

"Атлетико" открыт к предложениям по 31-летнему голкиперу Яну Облаку, который предпочитает отправиться в Премьер-Лигу, если ему суждено покинуть Мадри. (AS)



У полузащитника Жоржиньо, которому "Арсенал" предложил новый контракт, есть варианты с "Ювентусом", "Лацио" и "Наполи". (Evening Standard)



"Арсенал" заинтересован в приобретении 18-летнего защитника "Аякса" Йоррела Хато. (TBR Football)



"Арсенал", "Ньюкасл" и "Бавария" сражаются за полузащитника "Эвертона" Амаду Онана. (Football Transfers)



"Ювентус" и "Милан" ожидают, что нападающий "Болоньи" Джошуа Зиркзее выберет "Арсенал". (Givemesport)



Защитник Рональд Араухо может отказаться от нового контракта с "Барселоной", чтобы перейти в "Манчестер Юнайтед" или "Баварию". (Sport)



Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах остается приоритетной целью для "Аль-Иттихада", а в качестве альтернативы саудиты рассматривают Сона Хен Мина из "Тоттенхэма". (Rudy Galetti)



"Ливерпуль" ожидает интереса других клубов к своему нападающему Луису Диасу летом. (Liverpool Echo)



Если полузащитник Бруно Гимараэс и покинет "Ньюкасл", то только за 100 миллионов фунтов, прописанные в его контракте в качестве отступных. (i Sport)



Целями "Тоттенхэма" на лето являются полузащитник "Челси" Конор Галлахер, нападающий "Фейеноорда" Сантьянго Хименес и защитник "Борнмута" Ллойд Келли. (The Telegraph)



"Флуминенсе" сделал свое предложение защитнику Тиаго Силве, который покидает "Челси" в конце сезона. (Fabrizio Romano)



"Вест Хэм" ожидает, что полузащитники Эдсон Альварес, Лукас Пакета и Мохаммед Кудус попытаются уйти летом. (Football Insider)



Другое



Апелляция "Эвертона" на второе снятие очков будет рассмотрена в заключительную неделю сезона Премьер-Лиги. (BBC)



Совладелец "Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф потребовал, чтобы персонал клуба отказался от удаленной работы и вернулся к работе в офисе. (The Athletic)



Телевизионный эксперт Джейми Каррагер выпил стакан пива в прямом эфире, находясь в окружении болельщиков дортмундской "Боруссии" перед матчем Лиги Чемпионов против ПСЖ. (Daily Mirror)



Голливудские владельцы "Рексема" Райан Рейнольдс и Роб Макэлхенни готовы увеличить вместимость своего стадиона с 12,600 зрителей до 45-55 тыс. зрителей. (Daily Mirror)