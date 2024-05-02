Светская хроника за четверг
Ян Облак может перебраться в Премьер-Лигу. В Италии ожидают, что Джошуа Зиркзее выберет "Арсенал". "Тоттенхэм" определил три ключевые цели на лето. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за четверг.
"Атлетико" открыт к предложениям по 31-летнему голкиперу Яну Облаку, который предпочитает отправиться в Премьер-Лигу, если ему суждено покинуть Мадри. (AS)
У полузащитника Жоржиньо, которому "Арсенал" предложил новый контракт, есть варианты с "Ювентусом", "Лацио" и "Наполи". (Evening Standard)
"Арсенал" заинтересован в приобретении 18-летнего защитника "Аякса" Йоррела Хато. (TBR Football)
"Арсенал", "Ньюкасл" и "Бавария" сражаются за полузащитника "Эвертона" Амаду Онана. (Football Transfers)
"Ювентус" и "Милан" ожидают, что нападающий "Болоньи" Джошуа Зиркзее выберет "Арсенал". (Givemesport)
Защитник Рональд Араухо может отказаться от нового контракта с "Барселоной", чтобы перейти в "Манчестер Юнайтед" или "Баварию". (Sport)
Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах остается приоритетной целью для "Аль-Иттихада", а в качестве альтернативы саудиты рассматривают Сона Хен Мина из "Тоттенхэма". (Rudy Galetti)
"Ливерпуль" ожидает интереса других клубов к своему нападающему Луису Диасу летом. (Liverpool Echo)
Если полузащитник Бруно Гимараэс и покинет "Ньюкасл", то только за 100 миллионов фунтов, прописанные в его контракте в качестве отступных. (i Sport)
Целями "Тоттенхэма" на лето являются полузащитник "Челси" Конор Галлахер, нападающий "Фейеноорда" Сантьянго Хименес и защитник "Борнмута" Ллойд Келли. (The Telegraph)
"Флуминенсе" сделал свое предложение защитнику Тиаго Силве, который покидает "Челси" в конце сезона. (Fabrizio Romano)
"Вест Хэм" ожидает, что полузащитники Эдсон Альварес, Лукас Пакета и Мохаммед Кудус попытаются уйти летом. (Football Insider)
Другое
Апелляция "Эвертона" на второе снятие очков будет рассмотрена в заключительную неделю сезона Премьер-Лиги. (BBC)
Совладелец "Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф потребовал, чтобы персонал клуба отказался от удаленной работы и вернулся к работе в офисе. (The Athletic)
Телевизионный эксперт Джейми Каррагер выпил стакан пива в прямом эфире, находясь в окружении болельщиков дортмундской "Боруссии" перед матчем Лиги Чемпионов против ПСЖ. (Daily Mirror)
Голливудские владельцы "Рексема" Райан Рейнольдс и Роб Макэлхенни готовы увеличить вместимость своего стадиона с 12,600 зрителей до 45-55 тыс. зрителей. (Daily Mirror)
02.05.2024 06:00
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Новозеландцу вернули потерянный документ — его нашли на антарктическом дне, в 4000 км от места пропажи
Новозеландец Дэвид МакКо воссоединился со своим пропуском, которого он лишился 21 год назад. И в этой истории не было бы ничего необычного, если бы документ не был обнаружен почти в 4 тысячах километров от его дома — подо льдом в Антарктиде.
Отмечается, что мужчина потерял свой пропуск (пластиковую карточку) в 2003 году, когда воры влезли в его автомобиль и выбросили содержимое его портфеля с документами в воду в гавани Веллингтона. В 2016 году пропуск мужчины был обнаружен на морском дне в тысячах километров от Новой Зеландии — во время погружения под антарктический лед на мысе Эванс.
Роб Бадд из Новозеландского НИИ водных и атмосферных исследований (NIWA) заметил карточку на дне, когда изучал донных обитателей Антарктиды. Поначалу ему показалось, что это кредитная карточка, он спустился поглубже, поднял и забрал её с собой. Уже на поверхности специалисты увидели, что это пропуск, и решили, что МакКо мог потерять его во время поездки в Антарктиду в этом сезоне.
Карточка пробыла в NIWA восемь лет, пока ученые наконец не нашли её обладателя. В итоге специалисты оказались поражены тем, что МакКо вообще никогда не был в Антарктиде, но его пропуск каким-то образом смог туда доплыть. Сам счастливый обладатель пропуска-путешественника был удивлен не меньше, получив его спустя столько лет.
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рано светскую хронику запустили. все слухи в данное время шлак
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10 Ишакси
Ахахахаха животные ибанные
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