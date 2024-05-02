"Ньюкасл" вступил в борьбу за Адарабиойо

"Ньюкасл" решил составить конкуренцию "Ливерпулю", "Тоттенхэму", и "Вест Хэму" в борьбе за защитника "Фулхэма" Тосина Адарабиойо.

На прошлой неделе стало известно, что Адарабиойо сообщил "Фулхэму" о своем решении покинуть клуб свободным агентом в конце сезона, несмотря на то, что ему был предложен новый контракт, который сделал бы Тосина одним из самых высокооплачиваемых игроков команды Марку Силвы.



По информации Evening Standard, Адарабиойо интересен нескольким клубам Премьер-Лиги, но "Ньюкасл" уже начал переговоры с окружением Тосина и в данный момент может считаться фаворитом в борьбе за 26-летнего англичанина.



После тяжелых травм Свена Ботмана и Джамаала Ласселлса укрепление центра обороны стало приоритетной задачей для "Ньюкасла", а сложная ситуация с соблюдением правил финансового фейр-плей заставляет "сорок" ориентироваться на игроков, доступных по сниженной цене или бесплатно.



Помимо Адарабиойо, на радаре у "Ньюкасла" находится и Лллойд Келли, чей контракт с "Борнмутом" тоже истекает в конце сезона.