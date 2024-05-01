Кейн не собирается возвращаться в Премьер-Лигу

Нападающий "Баварии" Харри Кейн подтвердил, что не собирается возвращаться в Премьер-Лигу грядущим летом.

После своего перехода из "Тоттенхэма" прошлым летом Кейн забил 43 гола в 43 матчах за "Баварию" во всех соревнованиях. Несмотря на индивидуальные успехи Харри, мюнхенцы неудачно проводят этот сезон, который завершится для них без трофеев, если они не выиграют Лигу Чемпионов.



Инициатором приглашения Кейна в "Баварию" был главный тренер мюнхенцев Томас Тухель, который покидает клуб в конце этого сезона, однако Харри все равно планирует остаться.



"Я здесь в "Баварии" на много лет, я пришел сюда не на один год. Я пришел сюда, потому что хочу играть в этих больших матчах, переживать эти большие моменты, и нет ничего больше, чем выезд на следующей неделе", — сообщил Кейн TNT Sports после первого полуфинального матча Лиги Чемпионов против "Реала" (2:2).