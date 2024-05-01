Конте предложил свои услуги "Челси"

Антонио Конте Бывший главный тренер "Челси" Антонио Конте предложил свои услуги клубу со "Стэмфорд Бридж".

Конте находится без работы уже более года — после своего расставания с "Тоттенхэмом" в марте 2023.

Антонио сватали в "Ювентус" и "Милан", но в последнее время главным претендентом на 54-летнего итальянца считался "Наполи".

Однако Calciomercato утверждает, что Конте может отложить свое возвращение в Серию А и снова взяться за работу в Премьер-Лиге.

Если верить итальянскому изданию, несколько дней назад услуги Конте через посредника были предложены "Челси", который колеблется насчет дальнейшего сотрудничества с Маурисио Почеттино.

Ранее в своей карьере Конте тренировал "Челси" с 2016 по 2018 год, выиграв с "синими" Премьер-Лигу и Кубок Англии.


Метки Конте, тренеры, Челси

Автор mihajlo   

Дата 01.05.2024 22:00

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  1. makeewadim 01.05.2024 22:20 # makeewadim
    Что этот , что нынешний, - два рахита

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  2. sean-dyche18plus 01.05.2024 22:07 # sean-dyche18plus
    разве что греть унитаз для великого Почетино.в противном случае идёт нахуй эта истеричка

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