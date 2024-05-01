Конте предложил свои услуги "Челси"

Бывший главный тренер "Челси" Антонио Конте предложил свои услуги клубу со "Стэмфорд Бридж".

Конте находится без работы уже более года — после своего расставания с "Тоттенхэмом" в марте 2023.



Антонио сватали в "Ювентус" и "Милан", но в последнее время главным претендентом на 54-летнего итальянца считался "Наполи".



Однако Calciomercato утверждает, что Конте может отложить свое возвращение в Серию А и снова взяться за работу в Премьер-Лиге.



Если верить итальянскому изданию, несколько дней назад услуги Конте через посредника были предложены "Челси", который колеблется насчет дальнейшего сотрудничества с Маурисио Почеттино.



Ранее в своей карьере Конте тренировал "Челси" с 2016 по 2018 год, выиграв с "синими" Премьер-Лигу и Кубок Англии.