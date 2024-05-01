Конте предложил свои услуги "Челси"
Бывший главный тренер "Челси" Антонио Конте предложил свои услуги клубу со "Стэмфорд Бридж".
Конте находится без работы уже более года — после своего расставания с "Тоттенхэмом" в марте 2023.
Антонио сватали в "Ювентус" и "Милан", но в последнее время главным претендентом на 54-летнего итальянца считался "Наполи".
Однако Calciomercato утверждает, что Конте может отложить свое возвращение в Серию А и снова взяться за работу в Премьер-Лиге.
Если верить итальянскому изданию, несколько дней назад услуги Конте через посредника были предложены "Челси", который колеблется насчет дальнейшего сотрудничества с Маурисио Почеттино.
Ранее в своей карьере Конте тренировал "Челси" с 2016 по 2018 год, выиграв с "синими" Премьер-Лигу и Кубок Англии.
01.05.2024 22:00
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Что этот , что нынешний, - два рахита
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разве что греть унитаз для великого Почетино.в противном случае идёт нахуй эта истеричка
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