"Брайтон" позовет Маккенну, если Де Дзерби уйдет
"Брайтон" попытается переменить главного тренера "Ипсвича" Кирана Маккенну в случае расставания с Роберто Де Дзерби.
Всего несколько месяцев назад Де Дзерби наперебой сватали в большие клубы, включая "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Баварию" и "Барселону".
Однако "Брайтон" весьма неудачно проводит вторую половину этого сезона, что привело к охлаждению спекуляций насчет итальянского тренера.
Тем не менее, "Брайтон" все равно готовит план на случай ухода Де Дзерби, и со стороны "чаек" существует большой интерес к 37-летнему Маккенне, сообщает The Guardian.
В прошлом сезоне Маккенна вывел "Ипсвич" из Лиги Один в Чемпионшип, а сейчас "трактористы" находятся в одном очке от завоевания прямой путевки в Премьер-Лигу.
"Брайтон" готов побороться за Маккенну независимо от того, выйдет "Ипсвич" в Премьер-Лигу или нет. "Чайки" могут поманить Кирана выгодным контрактом и внушительным трансферным бюджетом.
01.05.2024 21:00
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