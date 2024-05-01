"Брайтон" позовет Маккенну, если Де Дзерби уйдет

"Брайтон" попытается переменить главного тренера "Ипсвича" Кирана Маккенну в случае расставания с Роберто Де Дзерби.

Всего несколько месяцев назад Де Дзерби наперебой сватали в большие клубы, включая "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Баварию" и "Барселону".



Однако "Брайтон" весьма неудачно проводит вторую половину этого сезона, что привело к охлаждению спекуляций насчет итальянского тренера.



Тем не менее, "Брайтон" все равно готовит план на случай ухода Де Дзерби, и со стороны "чаек" существует большой интерес к 37-летнему Маккенне, сообщает The Guardian.



В прошлом сезоне Маккенна вывел "Ипсвич" из Лиги Один в Чемпионшип, а сейчас "трактористы" находятся в одном очке от завоевания прямой путевки в Премьер-Лигу.



"Брайтон" готов побороться за Маккенну независимо от того, выйдет "Ипсвич" в Премьер-Лигу или нет. "Чайки" могут поманить Кирана выгодным контрактом и внушительным трансферным бюджетом.