Уэбб хочет, чтобы рефери Премьер-Лиги объясняли свои решения трибунам
Глава судейского корпуса Ховард Уэбб хочет, чтобы рефери Премьер-Лиги объясняли свои решения публике прямо во время матча.
В данный момент Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), устанавливающий правила футбола, запрещает проигрывать аудиозаписи разговоров арбитров для трибун во время матча.
Организация Уэбба хотела бы отменить этот запрет, а до тех пор готова довольствоваться, если рефери получат допуск к микрофону, чтобы делать объявления на весь стадион.
"На турнирах ФИФА вроде женского Чемпионата Мира вы можете наблюдать объявления от рефери после того, как их подзывают к монитору".
"Поэтому мы изучаем это и открыты к тому, чтобы попробовать внедрить нечто подобное в Премьер-Лиге".
"Если рефери сможет поговорить со всеми на стадионе и обосновать свое решение, это может реально помочь", — цитирует Уэбба talkSPORT.
01.05.2024 20:00
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