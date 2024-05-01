Уэбб хочет, чтобы рефери Премьер-Лиги объясняли свои решения трибунам

Глава судейского корпуса Ховард Уэбб хочет, чтобы рефери Премьер-Лиги объясняли свои решения публике прямо во время матча.

В данный момент Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), устанавливающий правила футбола, запрещает проигрывать аудиозаписи разговоров арбитров для трибун во время матча.



Организация Уэбба хотела бы отменить этот запрет, а до тех пор готова довольствоваться, если рефери получат допуск к микрофону, чтобы делать объявления на весь стадион.



"На турнирах ФИФА вроде женского Чемпионата Мира вы можете наблюдать объявления от рефери после того, как их подзывают к монитору".



"Поэтому мы изучаем это и открыты к тому, чтобы попробовать внедрить нечто подобное в Премьер-Лиге".



"Если рефери сможет поговорить со всеми на стадионе и обосновать свое решение, это может реально помочь", — цитирует Уэбба talkSPORT.