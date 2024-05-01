Отец Матсена подтвердил, что сын хочет остаться в "Боруссии"

Отец защитника "Челси" Яна Матсена подтвердил, что его сын хочет остаться в дортмундской "Боруссии" после окончания этого сезона.

Проведя первую половину этого сезона на скамейке запасных "Челси", в январе Матсен отправился в Дортмунд на правах аренды.



22-летний голландец утвердился ключевым игроком "Боруссии", с которой достиг полуфинала Лиги Чемпионов, и Эдвард Матсен чувствует, что его сыну будет лучше в Дортмунде, нежели в "Челси".



"Мы работаем над тем, чтобы остаться в клубе (Дортмунде)".



"Клубам нужно будет приложить усилия для достижения компромисса. Ян хорошо развивается здесь, тогда как дела "Челси" идут неважно после смены владельцев".



"Также многое в "Челси" вращается вокруг денег, и это порой выглядит важнее интересов клуба. У нас есть и другие варианты, помимо "Челси" и "Боруссии", но "Боруссия" оказалась хорошим вариантом для перезагрузки".



"И взгляните на парней, которые приходили сюда: Джуд Беллингем, Эрлинг Холанд", — сообщил Матсен-старший Voetbal International.