Голкипер "Эвертона" Джордан Пикфорд находится на радаре у "Челси" в преддверии летнего трансферного окна.

"Челси" только прошлым летом обзавелся двумя новыми голкиперами, но ни Роберто Санчес, ни Джордже Петрович не оправдали в полной мере ожиданий.



Несмотря на весь свой опыт выступлений в Премьер-Лиге за "Брайтон", по ходу сезона Санчес утратил статус первого номера "Челси" и сейчас проигрывает конкуренцию Петровичу, который сыграл 26 матчей, пять раз сохранив свои ворота на замке.



Как сообщает talkSPORT, летом "Челси" хочет пригласить более опытного голкипера на роль первого номера, и 30-летний Пикфорд видится "синим" идеальным вариантом.



Пикфорд имеет контракт до 2027 года, однако "Эвертон" находится в сложной финансовой ситуации и может быть вынужден продать основного голкипера сборной Англии, особенно если сделка по продаже клуба инвестиционному фонду 777 Partners сорвется.



Добавим, сейчас Пикфорд проводит свой седьмой сезон за "Эвертон", который купил его у "Сандерленда" за 30 миллионов фунтов в 2017 году.