Почеттино призвал "Челси" улучшить ситуацию с травмами

Маурисио Почеттино Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино призвал свой клуб найти решение огромному количеству травм.

На протяжении всего этого сезона "Челси" испытывает большие проблемы с травмами. В преддверии матча против "Тоттенхэма" в четверг стало известно, что лазарет "синих" получил пополнение в лице Тиаго Силвы с Акселем Дисаси и теперь насчитывает 14 игроков.

Почеттино учитывает то, что сейчас весь "Челси" находится в переходном периоде, однако Маурисио надеется, что в следующем сезоне ситуация с травмами улучшится.

"Мне нужно быть честным. Это новый процесс и новая структура. Но всегда есть вещи, которые мы можем делать лучше".

"Все мы чувствуем ответственность. Все мы можем быть лучше. Некоторые обстоятельства сложно объяснить, особенно в одном предложении".

"Конечно, мы трудимся, чтобы стать лучше. У нас великолепный медицинский персонал с большим опытом работы. Но иногда обстоятельства бывают чрезмерными".

"Нам нужно улучшить свое взаимодействие, динамику и стратегию. Мы должны использовать все свои познания и лучше координировать свои действия, чтобы ситуация улучшилась", — цитирует Почеттино Evening Standard.


Метки Почеттино, травмы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 01.05.2024 17:00

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