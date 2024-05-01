Почеттино призвал "Челси" улучшить ситуацию с травмами

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино призвал свой клуб найти решение огромному количеству травм.

На протяжении всего этого сезона "Челси" испытывает большие проблемы с травмами. В преддверии матча против "Тоттенхэма" в четверг стало известно, что лазарет "синих" получил пополнение в лице Тиаго Силвы с Акселем Дисаси и теперь насчитывает 14 игроков.



Почеттино учитывает то, что сейчас весь "Челси" находится в переходном периоде, однако Маурисио надеется, что в следующем сезоне ситуация с травмами улучшится.



"Мне нужно быть честным. Это новый процесс и новая структура. Но всегда есть вещи, которые мы можем делать лучше".



"Все мы чувствуем ответственность. Все мы можем быть лучше. Некоторые обстоятельства сложно объяснить, особенно в одном предложении".



"Конечно, мы трудимся, чтобы стать лучше. У нас великолепный медицинский персонал с большим опытом работы. Но иногда обстоятельства бывают чрезмерными".



"Нам нужно улучшить свое взаимодействие, динамику и стратегию. Мы должны использовать все свои познания и лучше координировать свои действия, чтобы ситуация улучшилась", — цитирует Почеттино Evening Standard.