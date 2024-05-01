"Арсенал" открыт к предложениям по Жезусу

"Арсенал" будет готов выслушать предложения насчет своего нападающего Габриэля Жезуса грядущим летом.

На старте этого сезона главный тренер "Арсенала" Микель Артета возлагал надежды на Жезуса как на своего основного центрального нападающего.



Жезус очень ярко начал сезон, забив три гола и отдав три результативные передачи в пяти первых матчах Премьер-Лиги. Однако затем Габриэль столкнулся с затяжным упадком формы, а во второй половине кампании проигрывает конкуренцию Каю Хаверцу.



Всего Жезус забил восемь голов в 33 матчах этого сезона с учетом всех соревнований, и The Athletic утверждает, что "Арсенал" открыт к расставанию с 27-летним бразильцем.



В "Арсенале" обеспокоены не только неважной результативностью Жезуса, но и сохраняющимися уже более года проблемами Габриэля с коленом.



Выгодная продажа Жезуса, который летом 2022 был куплен "Арсеналом" у "Манчестер Сити" за 45 миллионов фунтов, помогла бы "канонирам" пригласить проверенного бомбардира.