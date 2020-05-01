"Боруссия" хочет вернуть Клоппа

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп может вернуться в дортмундскую "Боруссию" в следующем году.

Еще в январе Клопп объявил, что покинет "Ливерпуль" в конце сезона, потому что у него "заканчивается энергия".



Клопп пообещал, что сделает паузу от футбола и в следующем сезоне не будет никого тренировать. Юрген даже допустил, что "Ливерпуль" так и останется его последней работой.



Вероятность того, что летом 2025 Клопп все-таки возьмется за новую работу, привлекла внимание "Боруссии", где Юрген трудился с 2008 по 2015 год.



По информации The Independent, в Дортмунде активно обсуждается идея приглашения Клоппа на место Эдина Терзича, чей контракт как раз истекает в конце следующего сезона.



Терзич уже сейчас находится под большим давлением, потому что "Борусссия", хоть и достигла 1/2 финала Лиги Чемпионов, но в Бундеслиге выступает неудачно, занимая только пятое место.