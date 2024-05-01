Силва получил предложения от трех лондонских клубов
Покидающий "Челси" защитник Тиаго Силва получил предложения от трех лондонских клубов.
В минувший понедельник 39-летний Силва подтвердил, что покинет "Челси" в конце сезона, когда истекает его контракт.
Силву связывают с различными клубами Европы, а также с возвращением в родную Бразилию, однако TNT Sports Brasil утверждает, что ветерану, возможно, не придется покидать Лондон.
Семья Силвы комфортно себя чувствует в Лондоне, а двое сыновей Тиаго занимаются в академии "Челси", и эти факторы могут убедить защитника принять одно из трех предложений от столичных клубов.
На другой чаше весов находится преданность Силвы "Челси", в котором он провел четыре года после перехода свободным агентом из ПСЖ летом 2020.
Если Силва все-таки останется в Лондоне, то может стать только пятым полевым игроком, сыгравшим в Премьер-Лиге в возрасте свыше 40 лет.
01.05.2024 14:00
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Не уходи :((((
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