Покидающий "Челси" защитник Тиаго Силва получил предложения от трех лондонских клубов.

В минувший понедельник 39-летний Силва подтвердил, что покинет "Челси" в конце сезона, когда истекает его контракт.



Силву связывают с различными клубами Европы, а также с возвращением в родную Бразилию, однако TNT Sports Brasil утверждает, что ветерану, возможно, не придется покидать Лондон.



Семья Силвы комфортно себя чувствует в Лондоне, а двое сыновей Тиаго занимаются в академии "Челси", и эти факторы могут убедить защитника принять одно из трех предложений от столичных клубов.



На другой чаше весов находится преданность Силвы "Челси", в котором он провел четыре года после перехода свободным агентом из ПСЖ летом 2020.



Если Силва все-таки останется в Лондоне, то может стать только пятым полевым игроком, сыгравшим в Премьер-Лиге в возрасте свыше 40 лет.