Вернер не сыграет против "Челси"

Нападающий "Тоттенхэма" Тимо Вернер пропустит матч против своего бывшего клуба "Челси" из-за травмы задней поверхности бедра.

Эту травму Вернер получил в первом тайме проигранного "Тоттенхэмом" дерби против "Арсенала" в минувшее воскресенье (2:3).



К сожалению для Вернера, сезон 2023/24 для него уже завершен. 28-летний немец, которого "шпоры" арендуют у "РБ Лейпциг", пропустит пять оставшихся матчей в Премьер-Лиге, включая выезд к "Челси" в четверг.



"Ситуация нехорошая, у нас возникла пара проблем в последнем матче. Тимо получил травму задней поверхности бедра. Остается две с половиной недели, поэтому он пропустит остаток сезона. А Бен Дэвис получил травму икроножной мышцы в матче и тоже пропустит остаток сезона", — цитирует главного тренера "Тоттенхэма" Анге Постекоглу Evening Standard.



Ранее в своей карьере Вернер отыграл два сезона за "Челси" после перехода из "РБ Лейпциг" за 47.5 млн. фунтов. В 2021 Тимо отпраздновал с "синими" победу в Лиге Чемпионов, но уже спустя год вернулся в Лейпциг.



Добавим, "Тоттенхэму" принадлежит опция обратного выкупа Вернера за 15 млн. фунтов. Тимо забил два гола и отдал три результативные передачи в 13 сыгранных матчах Премьер-Лиги.