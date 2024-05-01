Саттон: "Салах пересек черту"

Бывший нападающий "Селтика", "Челси" и "Блэкберна" Крис Саттон раскритиковал нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха за стычку со своим наставником Юргеном Клоппом.

Салах повздорил с Клоппом, когда готовился выйти на замену в концовке матча Премьер-Лиги против "Вест Хэма" в минувшую субботу (2:2).



По мнению Саттона, именно Салах неправ в этой ситуации, возвысив себя над другими игроками "Ливерпуля".



"Мне не нравится это, но, думаю, именно Салах — тот, кто потерял контроль над собой в этой ситуации".



"Он не отличается ни от кого из своих партнеров по "Ливерпулю", и правда в том, что его форма с тех пор, как он вернулся в строй после травмы, оставляет желать лучшего".



"Не имею ничего против Салаха, он был великолепным игроком для "Ливерпуля". Он выступал феноменальным образом, но я думаю, есть черта, которую, к сожалению, он пересек".



"Нельзя жить прошлым. Есть здесь и сейчас, и Клопп решил оставить его вне стартового состава. Это его прерогатива. Он является главным тренером, а Салах не имеет привилегий относительно остальных партнеров по команде", — сообщил Саттон BBC.