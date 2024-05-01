Адебайор признался, что не в восторге от Хаверца

Кай Хаверц Экс-игрок "Арсенала" Эммануэль Адебайор признался, что он не в восторге от нападающего "канониров" Кая Хаверца.

Хаверц весьма неудачно отыграл первую половину этого сезона после перехода из "Челси" за 65 миллионов фунтов, однако затем Кай утвердился в качестве ключевого игрока "Арсенала".

В минувший уикенд Хаверц очередным своим голом поспособствовал победе 2:3 над "Тоттенхэмом", и Адебайор понимает, почему люди хвалят Кая. Однако лично Эммануэль не испытывает восхищения от 24-летнего немца.

"Он хорошо адаптировался, но я не являюсь его большим фанатом, если честно. Он не так уж силен, чтобы играть на острие команды вроде "Арсенала".

"В первую очередь ты должен быть силен, а также умен. Хотя он очень хорошо играет ногами".

"Футбол — такая игра, что ты являешься героем, когда забиваешь, а когда не забиваешь, ты являешься злодеем. Если он не забивает, а "Арсенал" проигрывает, фанаты недовольны".

"Но если ему удается забить гол и принести победу своей команде, как он это делает в концовке сезона, тогда его считают героем", — цитирует Адебайора Daily Mirror.


Метки Адебайор, Арсенал, Хаверц

Автор mihajlo   

Дата 01.05.2024 11:00

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  1. flamic 01.05.2024 12:20 # flamic
    Есть в нём что-то от Озила. Странноватый чел. Видно что мог бы реальных пиздов выдавать на поле, но видимо просто в падлу.

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  2. ganinilyha 01.05.2024 11:14 # ganinilyha
    Ну набрал хоть какую-то форму со времён последнего Евро, где играл очень бодро

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