Адебайор признался, что не в восторге от Хаверца

Экс-игрок "Арсенала" Эммануэль Адебайор признался, что он не в восторге от нападающего "канониров" Кая Хаверца.

Хаверц весьма неудачно отыграл первую половину этого сезона после перехода из "Челси" за 65 миллионов фунтов, однако затем Кай утвердился в качестве ключевого игрока "Арсенала".



В минувший уикенд Хаверц очередным своим голом поспособствовал победе 2:3 над "Тоттенхэмом", и Адебайор понимает, почему люди хвалят Кая. Однако лично Эммануэль не испытывает восхищения от 24-летнего немца.



"Он хорошо адаптировался, но я не являюсь его большим фанатом, если честно. Он не так уж силен, чтобы играть на острие команды вроде "Арсенала".



"В первую очередь ты должен быть силен, а также умен. Хотя он очень хорошо играет ногами".



"Футбол — такая игра, что ты являешься героем, когда забиваешь, а когда не забиваешь, ты являешься злодеем. Если он не забивает, а "Арсенал" проигрывает, фанаты недовольны".



"Но если ему удается забить гол и принести победу своей команде, как он это делает в концовке сезона, тогда его считают героем", — цитирует Адебайора Daily Mirror.