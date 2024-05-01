Эриксен "невероятно счастлив" в МЮ

Полузащитник Кристиан Эриксен дал понять, что готов остаться в "Манчестер Юнайтед" на следующий сезон.

Только в марте Эриксен заявил, что не чувствует себя счастливым в "Юнайтед" из-за дефицита игровых минут в этом сезоне.



Эриксен уже высказал свое недовольство главному тренеру "Юнайтед" Эрику Тен Хагу, однако 32-летний датчанин не порывается покинуть "Олд Траффорд".



"У меня состоялся разговор с Эриком насчет того, что я недоволен своей ситуацией и хочу играть как можно больше, но я доступен, и мне нужно быть доступным для команды, и так будет всегда".



"У меня все еще остается год по контракту с "Юнайтед", и пока что я по-прежнему являюсь игроком "Юнайтед". Что случится этим летом, я не знаю".



"Но я невероятно счастлив быть здесь. Это замечательный клуб, и я чувствую себя хорошо, поэтому посмотрим. Как я уже сказал, у меня остается еще год по контракту", — сообщил Эриксен Tipsbladet.