"Ливерпуль" свернул планы насчет парада

"Ливерпуль" свернул планы по проведению парада на открытом автобусе в конце сезона.

Еще несколько недель назад "Ливерпуль" имел отличные шансы на беспрецедентное достижение — завоевание сразу четырех доступных в сезоне трофеев.



Поэтому "Ливерпуль" вынашивал идею насчет парада, чтобы отпраздновать завоевание трофеев и проводить Юргена Клопа, покидающего должность главного тренера после девяти лет в клубе.



"Ливерпулю" удалось завоевать Кубок Лиги в феврале, но затем "красные" вылетели из Кубка Англии и Лиги Европы, а в Премьер-Лиге сохраняют исключительно математические шансы на титул.



Как сообщает Daily Mail, только Кубок Лиги видится руководству "Ливерпуля" недостаточным поводом для проведения парада по улицам города.



"Ливерпуль" устроит парад, только если выиграет Премьер-Лигу в остатке сезона, но в данный момент это выглядит крайне маловероятно.



Свой первый и единственный парад при Клоппе "Ливерпуль" провел в 2019 году, когда одержал победу 2:0 над "Тоттенхэмом" в финале Лиги Чемпионов.



Второй парад был запланирован на 2022 год, когда "Ливерпуль" выиграл Кубок Лиги и Кубок Англии, однако "красные" его отменили, потому что потерпели поражение 1:0 от "Реала" в финале Лиги Чемпионов.