О'Нил дисквалифицирован на матч с "Сити"

Главный тренер "Вулверхэмптона" Гари О'Нил был дисквалифицирован на один матч за оскорбление арбитров после поражения 1:2 от "Вест Хэма" 6 апреля.

О'Нил был в ярости от того, что судейская бригада Тони Харрингтона отменила гол Макса Килмена на 99-й минуте, хотя это могло бы спасти для "Вулверхэмптона" ничью.



Арбитр VAR Тимо Робинсон рекомендовал Харрингтону посмотреть повторы, которые показали, что Тавада Чирева блокировал голкипера "Вест Хэма" Лукаша Фабиански, а значит его офсайд не был пассивным.



О'Нил назвал это решение "одним из худших, что я когда-либо видел", после матча отправившись в судейскую раздевалку выяснять отношения.



С выдвинутыми FA обвинениями насчет нецензурной речи О'Нил согласился, в результате чего был дисквалифицирован на один матч и оштрафован на 8,000 фунтов.



Таким образом, О'Нил не сможет присутствовать на бровке в субботу, когда "волки" совершат выезд к "Манчестер Сити".