Московский "Спартак" сделал запрос насчет Мойеса

Дэвид Мойес Московский "Спартак" сделал запрос насчет главного тренера "Вест Хэма" Дэвида Мойеса.

Контракт Мойеса с "Вест Хэмом" по-прежнему истекает в конце сезона, и Дэвид настаивает, что решение насчет его будущего пока не принято, несмотря на упорные слухи об интересе "молотобойцев" к другим тренерам вроде Рубена Аморима, Хулена Лопетеги и Паулу Фонсеки.

Вероятность того, что боссы "Вест Хэма" решат не подписывать новый контракт с Мойесом, высока, и "Спартак" пытается использовать эту ситуацию с выгодой для себя.

Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, ранее в апреле представители российского клуба сделали свой запрос насчет бывшего наставника "Манчестер Юнайтед" и "Эвертона".

"Спартак" находится в поисках нового рулевого после расставания с Гильермо Абаскалем две недели назад, и Мойес является одним из рассматриваемых "красно-белыми" вариантов.

Утверждается, что в данный момент Мойес не горит желанием переезжать в Москву. Дэвид сосредоточен на завершении сезона с "Вест Хэмом", а также учитывает изолированность России от цивилизованного мира.


Метки Вест Хэм, Мойес, Спартак, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 01.05.2024 07:00

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  1. acceptodessa 01.05.2024 07:46 # acceptodessa
    Работа мечты конечно) Но его уже северная корея перехватила.

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  2. dentinho 01.05.2024 07:42 # dentinho
    Москва цивилизованнее очень многих, Мойес наоборот кайфанет здесь

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