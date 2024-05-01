Московский "Спартак" сделал запрос насчет Мойеса

Московский "Спартак" сделал запрос насчет главного тренера "Вест Хэма" Дэвида Мойеса.

Контракт Мойеса с "Вест Хэмом" по-прежнему истекает в конце сезона, и Дэвид настаивает, что решение насчет его будущего пока не принято, несмотря на упорные слухи об интересе "молотобойцев" к другим тренерам вроде Рубена Аморима, Хулена Лопетеги и Паулу Фонсеки.



Вероятность того, что боссы "Вест Хэма" решат не подписывать новый контракт с Мойесом, высока, и "Спартак" пытается использовать эту ситуацию с выгодой для себя.



Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, ранее в апреле представители российского клуба сделали свой запрос насчет бывшего наставника "Манчестер Юнайтед" и "Эвертона".



"Спартак" находится в поисках нового рулевого после расставания с Гильермо Абаскалем две недели назад, и Мойес является одним из рассматриваемых "красно-белыми" вариантов.



Утверждается, что в данный момент Мойес не горит желанием переезжать в Москву. Дэвид сосредоточен на завершении сезона с "Вест Хэмом", а также учитывает изолированность России от цивилизованного мира.