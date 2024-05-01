Светская хроника за среду

"Манчестер Юнайтед" ожидает, что Маркус Рэшфорд останется. Рахим Стерлинг не интересен клубам из Саудовской Аравии. Поездку в Лондон на частном самолете Рубену Амориму оплатил "Челси". Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за среду.

"Манчестер Юнайтед" не ожидает, что кто-либо из заинтересованных в Маркусе Рэшфорде клубов согласится выплатить установленную за нападающего цену в 70 миллионов фунтов. (ESPN)



ПСЖ охладел к Рэшфорду и летом будет сосредоточен на других трансферных целях. (i Sport)



Неназванный клуб Премьер-Лиги сделал запрос насчет нападающего Мейсона Гринвуда, принадлежащего "Юнайтед". (TEAMtalk)



Саудовские клубы не обращались к "Челси" насчет вингера Рахима Стерлинга, но "синие" готовы продать на Ближний Восток нападающего Ромелу Лукаку. (Caught Offside)



Дортмундская "Боруссия" хочет сохранить защитника "Челси" Яна Матсена после успешной аренды. (Fabrizio Romano)



"Ливерпуль" рассматривает защитника "Кристал Пэлас" Марка Гехи в качестве замены для Жоэля Матипа, чей контракт истекает в конце сезона. (Football Insider)



"Ливерпуль" имеет "конкретный интерес" к голкиперу "Бернли" Джеймсу Траффорду. (Football Insider)



Нападающий Мичейл Антонио покинет "Вест Хэм" летом. (Football Insider)



Саудовские клубы заинтересованы в принадлежащих "Барселоне" защитнике Клемане Лангле и нападающем Ансу Фати, которые этот сезон проводят на правах аренды за "Астон Виллу" и "Брайтон", соответственно. (Sport)



Полузащитник "Ковентри" Каллум О'Хэр, которого хотят "Вилла" и "Вест Хэм", сообщил своему клубу, что уйдет свободным агентом летом. (Football Insider)



Голкипер Лорис Кариус планирует уйти из "Ньюкасла" и продолжить карьеру в Серии А. (Football Insider)



Другое



Премьер-Лига разрешит "Лестеру" подписывать игроков летом, несмотря на действующее трансферное эмбарго Футбольной Лиги в отношении "лис". (Daily Mail)



Эрик Тен Хаг не знает, будет ли он главным тренером "Юнайтед" в следующем сезоне. (HITC)



Частный самолет, на котором Рубен Аморим прилетал в Лондон на прошлой неделе, был оплачен "Челси". "Синие" рассматривают главного тренера "Спортинга" на замену Маурисио Почеттино. (Pedro Sepulveda)



"Челси" отрицает, что оплатил самолет Амориму. (Matt Law)



"Милан" составит конкуренцию "Вест Хэму" в борьбе за главного тренера "Лилля" Паулу Фонсеку. (i Sport)



"Ипсвич" Кирана Маккенны находится в одном очке от выхода в Премьер-Лигу, где "трактористов" не было 22 года. (BBC)



Новый спортивный директор "Ливерпуля" Ричард Хьюз будет заведовать переговорами с нападающим Мохамедом Салахом о новом контракте. (The Times)



Капитан "Лутона" Том Локьер, перенесший остановку сердца в матче против "Борнмута" в декабре, до сих пор не принял решение насчет возвращения в футбол и все еще ждет рекомендаций докторов. (Daily Mail)