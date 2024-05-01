Рэтклифф снял еще двух руководителей "Юнайтед"

Новый совладелец "Манчестер Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф продолжил чистку в высших эшелонах своего клуба, указав на дверь временно исполняющему обязанности исполнительного директора Патрику Стюарту и финансовому директору Клиффу Бэйти.

После того, как Рэтклифф приобрел 27.7% акций "Юнайтед", "красные дьяволы" попрощались с исполнительным директором Ричардом Арнольдом и спортивным директором Джоном Мерто.



Во вторник вечером "Юнайтед" объявил, что к этим двоим присоединились Стюарт и Бэйти. Оба покидают свои посты "по обоюдному согласию" в конце сезона.



"Юнайтед" также сообщает, что 13 июля на должность исполнительного директора заступит Омар Беррада, прибывающий из "Манчестер Сити".



После ухода Стюарта и до прихода Беррады исполнять обязанности исполнительного директора "Юнайтед" будет Жан-Клод Блан, который является исполнительным директором компании Рэтклиффа Ineos Sport, также владеющей "Ниццей".



С заменой для Бэйти "Юнайтед" также определился. Управлять финансами клуба с "Олд Траффорд" будет Роджер Белл, бывший финансовый директор Ineos Sport.



Добавим, Стюарт провел в "Юнайтед" последние 18 лет, тогда как Бэйти прибыл в "Юнайтед" в 2016 году.