Фернандеш намекнул, что может уйти из "Юнайтед"

Капитан "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш намекнул на смену клуба грядущим летом.

Игра Фернандеша является одним из немногих светлых пятен для "Юнайтед" в этом сезоне. Бруну забил 15 голов и отдал 11 результативных передач в 45 матчах во всех соревнованиях.



Согласно слухам, "Юнайтед" открыт к предложениям насчет почти всех своих игроков, включая Фернандеша, и 29-летний португалец будет готов обсудить свое будущее после Евро-2024.



"В данный момент я не думаю о посторонних вещах. Разумеется, это зависит не только от меня, не так ли? Игрок всегда должен хотеть быть здесь, но в то же время ты должен сделать так, чтобы игрок этого хотел. В данный момент я чувствую, что есть и то, и другое".



"Я не думаю чересчур о своем будущем — хотя бы потому, что этот сезон пока что складывается не на том уровне, как я надеялся, индивидуально или коллективно".



"Мы все еще можем завершить сезон, выиграв Кубок Англии. А затем будет очень важное Евро".



"Если вы хотите, чтобы я был предельно честен, то я должен дождаться окончания Евро, чтобы подумать об отъезде из Премьер-Лиги, потому что ничто не сможет нарушить мой фокус на финале Кубка Англии и Евро. В данный момент нет ничего важнее этого", — сообщил Фернандеш DAZN Portugal.