"Арсенал" предложил Жоржиньо новый контракт и ожидает, что полузащитник ответит согласием.

Жоржиньо выступает за "Арсенал" после своего перехода из "Челси" за 12 миллионов фунтов в январе 2023, когда он заключил 18-месячный контракт с опцией продления на один год.



Вместо того, чтобы воспользоваться своей опцией продления, "Арсенал" предложил Жоржиньо совершенно новую сделку, сообщает The Athletic.



32-летний итальянец бразильского происхождения является важным игроком для главного тренера "канониров" Микеля Артеты, приняв участие в 35 матчах в этом сезоне с учетом всех соревнований.



Жоржиньо комфортно себя чувствует в Лондоне, и в "Арсенале" ожидают, что экс-игрок "Наполи" согласится продлить свое пребывание на "Эмирейтс".