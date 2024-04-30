"Арсенал" предложил Жоржиньо новый контракт

Жоржиньо "Арсенал" предложил Жоржиньо новый контракт и ожидает, что полузащитник ответит согласием.

Жоржиньо выступает за "Арсенал" после своего перехода из "Челси" за 12 миллионов фунтов в январе 2023, когда он заключил 18-месячный контракт с опцией продления на один год.

Вместо того, чтобы воспользоваться своей опцией продления, "Арсенал" предложил Жоржиньо совершенно новую сделку, сообщает The Athletic.

32-летний итальянец бразильского происхождения является важным игроком для главного тренера "канониров" Микеля Артеты, приняв участие в 35 матчах в этом сезоне с учетом всех соревнований.

Жоржиньо комфортно себя чувствует в Лондоне, и в "Арсенале" ожидают, что экс-игрок "Наполи" согласится продлить свое пребывание на "Эмирейтс".


Метки Арсенал, Жоржиньо

Автор mihajlo   

Дата 30.04.2024 22:00

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  1. acceptodessa 30.04.2024 22:41 # acceptodessa
    Год еще попылит. Потом продадим в членси, дабы помочь тодамбейли спастись от вылета.

    (ответить)

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