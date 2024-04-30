Райс объяснил почему выбрал "Арсенал", а не "Сити"

Полузащитник "Арсенала" Деклан Райс объяснил, почему выбрал "канониров", а не "Манчестер Сити" прошлым летом.

Покупка Райса у "Вест Хэма" прошлым летом стала большой удачей для "Арсенала", несмотря на ценник в 105 миллионов фунтов.



В то время заполучить Райса хотел и "Сити", однако 25-летний англичанин предпочел "Арсенал" как более перспективный вариант.



"Этот проект выглядел более интересным, и поэтому я выбрал отправиться в "Арсенал". Я верил, что мы сможем добиться больших вещей здесь", — сообщил Райс The Athletic.