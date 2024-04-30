Клубы Премьер-Лиги узнали, сколько будет стоить Судаков

Заинтересованным в Георгие Судакове клубам было сказано, что полузащитник "Шахтера" будет стоить свыше 50 миллионов фунтов.

Судаков считается одной из ключевых целей "Тоттенхэма" на летнее трансферное окно. Также Георгия сватают в другие клубы Премьер-Лиги, включая "Арсенал", "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Челси", "Ньюкасл", "Вест Хэм" и "Астон Виллу".



Наконец, интерес к Судакову приписывают некоторым европейским грандам, включая "Баварию", ПСЖ и "Барселону", однако 21-летний украинец будет стоит довольно дорого — свыше 60 миллионов евро (51 млн. фунтов).



Президент "Шахтера" (Сергей Палкин) хочет получить за Судакова большие деньги. Если бы он хотел получить 40-45 миллионов, то уже отдал бы "Наполи". Но Судаков — уникальный футболист. Он выполняет сумасшедший объем работы, имеет голову на плечах. Не так много таких игроков в Европе. Судаков уйдет за очень большую сумму — уверен, что это более 60 миллионов евро", — цитирует директора "Шахтера" Дарин Срну Sport24.