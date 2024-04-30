"Ливерпуль" заключил новый спонсорский контракт с AXA

"Ливерпуль" заключил новый спонсорский контракт со страховой компанией AXA на пять лет.

"Ливерпуль" начал свое сотрудничество с AXA еще в 2018 году, и сейчас стороны продлили свои отношения до 2029.



Предыдущий контракт с AXA должен был истечь в 2025 году, однако новый пятилетний контракт — на более выгодных для "Ливерпуля" условиях — вступает в силу немедленно.



Таким образом, AXA останется спонсором тренировочной базы "Ливерпуля" в Керби, которая известна под названием "тренировочный центр AXA" (AXA Training Centre).



Также эмблема AXA останется спереди тренировочной формы "Ливерпуля", сообщает The Athletic.