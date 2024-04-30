"Фулхэм" оштрафован на 75,000 фунтов из-за Карвалью

Премьер-Лига оштрафовала "Фулхэм" на 75,000 фунтов за нарушение правил регистрации игроков при подписании вингера Фабиу Карвалью.

Карвалью присоединился к академии "Фулхэма" из "Бэлхэм Блэйзерс" в декабре. Фабиу успел сыграть 44 матча за первую команду "дачников", прежде чем ушел в "Ливерпуль" летом 2022.



Допущенное "Фулхэмом" нарушение как раз и связано с платежом, который "дачники" должны были совершить в адрес бывшего клуба Карвалью после ухода Фабиу в "Ливерпуль".



Помимо штрафа, "Фулхэму" могут запретить в течение шести месяцев "регистрировать любых игроков академии, которые прежде были зарегистрированы в других клубах" — это запрет будет активирован в случае повторной провинности в течение одного года, сообщает BBC.



Добавим, пока что Карвалью сыграл только 21 матч за "Ливерпуль". Первую половину этого сезона Фабиу провел в аренде в "РБ Лейпциг", а в январе отправился в командировку в "Халл".