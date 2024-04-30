Джексон: "Я много промахиваюсь"

Нападающий "Челси" Николас Джексон признал, что он упускает много моментов в этом сезоне.

После своего перехода из "Вильярреала" за 32 миллиона фунтов прошлым летом Джексон забил 10 голов в рамках Премьер-Лиги, что может показаться неплохим результатом для дебютного сезона.



Вместе с тем Джексону отчаянно не хватает стабильности — Николас отличился лишь раз в восьми последних матчах во всех соревнованиях и прежде всего запомнился болельщикам своими многочисленными промахами.



Особенно показателен недавний полуфинал Кубка Англии против "Манчестер Сити", когда расточительность Джексона обернулась вылетом "Челси" из турнира. Однако 22-летний сенегалец надеется прибавить в следующем сезоне.



"Думаю, я должен был забить больше, учитывая упущенные моменты. Мои дела идут хорошо, но не так, как я хотел, когда переходил сюда, потому что я хотел сыграть в Лиге Чемпионов в следующем сезоне. На все есть своя причина, и мы поборемся в следующем году".



"Даже если бы я забил на 10-15 голов больше, важнее всего, чтобы команда была как можно выше, а фанаты — счастливы. Тогда и голы придут".



"Я стараюсь совершенствоваться каждый день. Важнее всего быть доступным для команды, помогать команде и играть. Я много промахиваюсь, но я стараюсь создавать больше моментов и больше забивать. Надеюсь, в следующем году я прибавлю", — сообщил Джексон Sky Sports.