"Лестер" обсудит с Варди новый контракт

"Лестер" собирается предложить новый контракт своему возрастному нападающему Джейми Варди.

Домашний матч против "Блэкберна" в ближайшую субботу станет последним по действующему контракту Варди с "Лестером".



Однако даже в свои 37 лет Джейми доказывает, что может быть полезен. Накануне английский ветеран отметился дублем против "Престона" благодаря чему "лисы" одержали победу 0:3 и оформили титул Чемпионшипа.



Всего Варди забил 18 голов в этом сезоне Чемпионшипа и, как ожидается, не будет испытывать недостатка в предложениях от других клубов. При этом Джейми является самым высокооплачиваемым игроком в "Лестере", который испытывает серьезные проблемы с соблюдением правил финансового фейр-плей.



Daily Mail ожидает, что переговоры между Варди и "Лестером" о новой сделке будут "деликатными", однако обе стороны настроены найти компромисс, который позволит Джейми снова сыграть в Премьер-Лиге за "лис".



Сам Варди даже не помышляет о завершении карьеры и чувствует, что сможет играть в футбол и на своем пятом десятке.