Кин: "Проблема "Арсенала" — это "Манчестер Сити"

Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин отметил прогресс "Арсенала" и назвал проблему, которая мешает "канонирам" достичь успеха в Премьер-Лиге.

"Арсенал" весьма разочаровал в концовке прошлого сезона, резко сбавив обороты и заняв только второе место в Премьер-Лиге.



Кин чувствует, что "Арсенал" значительно прибавил с тех пор, однако проблема "канониров" в наличии такого грозного конкурента, как "Манчестер Сити".



"Их проблема — это "Манчестер Сити". То же самое было с "Ливерпулем" в предыдущие годы. "Сити" — одна из величайших команд, что мы когда-либо видели, и соперничать с ней — это вызов для "Арсенала" и им подобным".



"Это еще не конец, но "Арсенал" должен заставить "Сити" выиграть свои оставшиеся матчи. Это все, что они могут. Они не могут позволить себе финишировать, как в прошлом году, когда они просто самоликвидировались".



"Думаю, этот "Арсенал" сможет сделать это. Они подстегнут "Сити" к тому, чтобы выиграть все свои оставшиеся матчи".



"Арсенал" прибавил, 100 процентов. Они стали лучше благодаря приобретениям и опыту прошлого года".



"Они могут оглянуться на матчи вроде "Астон Виллы" как на те, которые стоили им титула, но нет сомнений, что они добились прогресса".



"Дальше все будет зависеть от того, что случится летом. Им нужно продолжать совершенствоваться, чтобы соперничать с удивительным "Манчестер Сити", — сообщил Кин Sky Sports.