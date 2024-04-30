Невилл сомневается, что "Арсенал" победит МЮ

Эксперт Sky Sports Гари Невилл заявил, что выезд к "Манчестер Юнайтед" — единственный матч, в котором "Арсенал" может потерять очки на финише сезона.

Чтобы реально рассчитывать на титул Премьер-Лиги, "Арсеналу" нужно выиграть три своих оставшихся матча — и, конечно, надеяться на осечку "Манчестер Сити".



Невилл ожидает, что "Арсенал" одержит победы против "Борнмута" и "Эвертона", и только выездной матч против "Юнайтед" вызывает у Гари некоторые сомнения.



"Никогда не знаешь, что случится на "Олд Траффорд", и "Олд Траффорд" может становиться могилой для команд".



"Даже учитывая текущее положение "Манчестер Юнайтед", нужно расценивать этот матч как матч огромной важности, большой матч".



"На "Олд Траффорд" побеждали команды из нижней половины таблицы, но команды из верхней половины таблицы приезжали сюда и сталкивались со сложностями".



"Всем известно, что за последний месяц или два "Ливерпуль" проиграл здесь четвертьфинал Кубка Англии, а также сыграл вничью в лиге, что, наверное, стало началом падения "Ливерпуля" — они выбыли из чемпионской гонки и вылетели из Кубка Англии".



"Матч на "Олд Траффорд" никогда нельзя недооценивать. Но "Арсенал" обладает стабильностью в обороне, и свои голы против "Тоттенхэма" они пропустили из-за индивидуальных ошибок".



"Я думаю, они проведут остаток сезона со 100-процентным результатом. Мое единственное сомнение касается матча на "Олд Траффорд". На мой взгляд, все будет зависеть также от того, как "Сити" проведет ближайшую неделю-две", — сообщил Невилл в своем подкасте.