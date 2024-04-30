Шмейхель советует МЮ обратить внимание на Тухеля

Бывший голкипер "Манчестер Юнайтед" Петер Шмейхель посоветовал "красным дьяволам" обратить внимание на главного тренера "Баварии" Томаса Тухеля.

В ближайшие недели новому руководству "Юнайтед" нужно будет принять решение насчет Эрика Тен Хага, чей второй сезон на "Олд Траффорд" может обернуться разочарованием, если "красные дьяволы" не выиграют Кубок Англии.



В качестве возможных сменщиков Тен Хага медиа называют Грэма Поттера и Гарета Саутгейта, однако Шмейхель предпочел бы увидеть на тренерском мостике "Юнайтед" Тухеля, который покидает "Баварию" в конце сезона.



"Мне нравится Томас Тухель. Мне посчастливилось пару раз брать у него интервью, и он обладает великолепными футбольными познаниями".



"Ему слегка не повезло оказаться в двух больших футбольных клубах в неправильное время в их истории, когда порядок есть не на каждом уровне. Но это, например, не значит, что он плохо трудился в "Челси". Он выиграл Лигу Чемпионов, не так ли?!"



"Мне просто он нравится, в нем что-то есть. Он проецирует свой авторитет. Никогда не сравнивайте людей, но он обладает того же рода аурой, как и Клопп. Ты знаешь, что он здесь босс, и знаешь, что он делает", — сообщил Шмейхель BeIN Sports.