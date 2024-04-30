"Юнайтед" назначил цену за Гринвуда

"Манчестер Юнайтед" установил цену в 40 миллионов фунтов за нападающего Мейсона Гринвуда в преддверии летнего трансферного окна.

Несмотря на снятые обвинения насчет изнасилования и избиения своей девушки, Гринвуд не был восстановлен в качестве игрока первой команды "Юнайтед".



Вместо этого Гринвуд был отправлен в аренду в "Хетафе" на сезон 2023/24. Мейсон очень хорошо освоился в Испании, забив 10 голов и отдав шесть результативных передач в 31 матче.



По информации The Times, приоритетным вариантом "Юнайтед" является продажа Гринвуда летом, однако "красные дьяволы" отпустят Мейсона только за 40 млн. фунтов.



Если "Юнайтед" не удастся получить указанную сумму, клуб с "Олд Траффорд" подумает над тем, чтобы реабилитировать 22-летнего англичанина или снова отправить его в аренду.



Среди больших клубов, которые заинтересованы в приобретении Гринвуда, называются "Ювентус" и "Барселона", однако установленная цена может стать для них непреодолимым препятствием.



Добавим, свой последний матч за "Юнайтед" Гринвуд сыграл еще в январе 2022.