"Юнайтед" назначил цену за Гринвуда
"Манчестер Юнайтед" установил цену в 40 миллионов фунтов за нападающего Мейсона Гринвуда в преддверии летнего трансферного окна.
Несмотря на снятые обвинения насчет изнасилования и избиения своей девушки, Гринвуд не был восстановлен в качестве игрока первой команды "Юнайтед".
Вместо этого Гринвуд был отправлен в аренду в "Хетафе" на сезон 2023/24. Мейсон очень хорошо освоился в Испании, забив 10 голов и отдав шесть результативных передач в 31 матче.
По информации The Times, приоритетным вариантом "Юнайтед" является продажа Гринвуда летом, однако "красные дьяволы" отпустят Мейсона только за 40 млн. фунтов.
Если "Юнайтед" не удастся получить указанную сумму, клуб с "Олд Траффорд" подумает над тем, чтобы реабилитировать 22-летнего англичанина или снова отправить его в аренду.
Среди больших клубов, которые заинтересованы в приобретении Гринвуда, называются "Ювентус" и "Барселона", однако установленная цена может стать для них непреодолимым препятствием.
Добавим, свой последний матч за "Юнайтед" Гринвуд сыграл еще в январе 2022.
30.04.2024 11:00
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Лучше пусть физрука продадут. Задрал уже, со всеми конфликтует. Чуть что - в ссылку, как Санчо. А своего одноногого дятла он не хочет вернуть в эредивизие?
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У Антони в убогой Эредевизии стата была не лучше, но за него отвалили сами знаете сколько. А тут парень после года отсутствия показал себя одним из лучших талантов лиги, и всего 40? Не верится.
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