"Юнайтед" назначил цену за Гринвуда

Мейсон Гринвуд "Манчестер Юнайтед" установил цену в 40 миллионов фунтов за нападающего Мейсона Гринвуда в преддверии летнего трансферного окна.

Несмотря на снятые обвинения насчет изнасилования и избиения своей девушки, Гринвуд не был восстановлен в качестве игрока первой команды "Юнайтед".

Вместо этого Гринвуд был отправлен в аренду в "Хетафе" на сезон 2023/24. Мейсон очень хорошо освоился в Испании, забив 10 голов и отдав шесть результативных передач в 31 матче.

По информации The Times, приоритетным вариантом "Юнайтед" является продажа Гринвуда летом, однако "красные дьяволы" отпустят Мейсона только за 40 млн. фунтов.

Если "Юнайтед" не удастся получить указанную сумму, клуб с "Олд Траффорд" подумает над тем, чтобы реабилитировать 22-летнего англичанина или снова отправить его в аренду.

Среди больших клубов, которые заинтересованы в приобретении Гринвуда, называются "Ювентус" и "Барселона", однако установленная цена может стать для них непреодолимым препятствием.

Добавим, свой последний матч за "Юнайтед" Гринвуд сыграл еще в январе 2022.


Метки Гринвуд, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 30.04.2024 11:00

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  1. crazy2008 30.04.2024 11:36 # crazy2008
    Лучше пусть физрука продадут. Задрал уже, со всеми конфликтует. Чуть что - в ссылку, как Санчо. А своего одноногого дятла он не хочет вернуть в эредивизие?

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  2. empry 30.04.2024 11:02 # empry
    У Антони в убогой Эредевизии стата была не лучше, но за него отвалили сами знаете сколько. А тут парень после года отсутствия показал себя одним из лучших талантов лиги, и всего 40? Не верится.

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