"Форест" должен был получить только один пенальти против "Эвертона"

Комиссия Премьер-Лиги по рассмотрению ключевых инцидентов матчей (Key Match Incidents panel) установила, что в недавнем матче "Эвертона" и "Ноттингем Форест" была совершена только одна грубая судейская ошибка вместо трех.

Напомним, после поражения 2:0 на "Гудисон Парк" 21 апреля "Форест" разразился гневным заявлением насчет судейства, пожаловавшись на три неназначенных пенальти и назвав арбитра VAR Стютарта Аттуэлла "фанатом "Лутона".



Однако независимая комиссия Премьер-Лиги, рассматривающая спорные моменты, единодушно решила, что ни столкновение Эшли Янга с Джованни Рейной, ни попадание мяча в руку Янга не требовали назначения пенальти или хотя бы вмешательства VAR.



В то же время комиссия единодушно решила, что "Форест" действительно должен был заработать 11-метровый, когда во втором тайме все тот же Янг сбивал Каллума Хадсон-Одои в своей штрафной. В данном случае имел место фол, и рефери с VAR его проглядели.



