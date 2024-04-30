Дефо может возглавить "Сандерленд"

Экс-нападающий сборной Англии Джермейн Дефо может получить свою первую серьезную тренерскую работу, возглавив свой бывший клуб "Сандерленд".

"Сандерленд" находится в поисках нового рулевого с расставания с Майклом Билом в феврале, продолжая выступать под руководством временщика Майка Доддса.



Ранее в апреле занимающий 15-е место в Чемпионшипе "Сандерленд" провел неофициальные переговоры с 41-летним Дефо, который с августа 2022 тренирует команду "Тоттенхэма" U-18.



"Это было не собеседование ил вроде того. Я разговаривал о людях, которых хочу привести с собой, и даже об определенных игроках, которых я могу привлечь. Я имею ввиду молодых игроков топ-уровня, которых я могу привлечь, чтобы вернуть этот клуб в Премьер-Лигу".



"Такого рода переговоры это были. Ничего толком не изменилось, но это было не собеседование. Я побывал на матче "Лидс" — "Сандерленд", просто понаблюдал за командой и все такое. Вот и все", — сообщил Дефо Sunderland Echo.