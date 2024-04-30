"Ливерпуль" пока не заключил сделку по своему документальному фильму

"Ливерпуль" до сих пор не определился со стриминговым сервисом, который выпустит документальный фильм по прощальному сезону Юргена Клоппа.

В этом сезоне за Клоппом и его игроками по пятам следуют телекамеры, чтобы собрать материал для восьмисерийного документального фильма, который должен выйти в свет в августе 2024, перед началом новой кампании.



Ранним фаворитом на покупку соответствующих телевизионнных прав считался Disney+, причем "Ливерпуль" надеялся заработать с этой сделки восьмизначную сумму.



Также с покупкой телеправ связывали Netflix и Amazon Prime, однако The Athletic стало известно, что "Ливерпуль" все еще ведет переговоры с заинтересованными сторонами, а фильм даже не получил своего названия.



Когда о съемках только стало известно в январе, "Ливерпуль" претендовал на все четыре доступных трофея. С тех пор "красные" завоевали Кубок Лиги, который, видимо, так и останется их единственным достижением в этом сезоне, не считая путевки в Лигу Чемпионов.