"Ливерпуль" пока не заключил сделку по своему документальному фильму
"Ливерпуль" до сих пор не определился со стриминговым сервисом, который выпустит документальный фильм по прощальному сезону Юргена Клоппа.
В этом сезоне за Клоппом и его игроками по пятам следуют телекамеры, чтобы собрать материал для восьмисерийного документального фильма, который должен выйти в свет в августе 2024, перед началом новой кампании.
Ранним фаворитом на покупку соответствующих телевизионнных прав считался Disney+, причем "Ливерпуль" надеялся заработать с этой сделки восьмизначную сумму.
Также с покупкой телеправ связывали Netflix и Amazon Prime, однако The Athletic стало известно, что "Ливерпуль" все еще ведет переговоры с заинтересованными сторонами, а фильм даже не получил своего названия.
Когда о съемках только стало известно в январе, "Ливерпуль" претендовал на все четыре доступных трофея. С тех пор "красные" завоевали Кубок Лиги, который, видимо, так и останется их единственным достижением в этом сезоне, не считая путевки в Лигу Чемпионов.
30.04.2024 08:00
Просмотров: 217
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Так как в последнем сезоне Клоппа оформлен квадрупл, то там наверное очередь из желающих выпустить такой фильм.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий