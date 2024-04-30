МЮ открыт к предложениям почти по каждому игроку

"Манчестер Юнайтед" открыт к предложениям почти по каждому игроку своей первой команды.

По информации BBC, в преддверии летнего трансферного окна только три игрока "Юнайтед" могут чувствовать себя более-менее в безопасности. Это полузащитник Кобби Майну, вингер Алехандро Гарначо и нападающий Расмус Хейлунд.



Всех остальных "Юнайтед" готов продать, но переманить Андре Онана, Диогу Далота и Бруну Фернандеша, которых ценят на "Олд Траффорд", можно будет только за очень большие деньги.



Впрочем, это отнюдь не означает, что "Юнайтед" устроит распродажу и кардинально обновит свой состав летом. Большинство игроков первой команды находятся на внушительной зарплате, и в прошлом "красные дьяволы" испытывали сложности с поиском покупателей на свой балласт.



Готовность продать любого или почти любого игрока является частью политики новых руководителей "Юнайтед", которые держат в уме финансовые ограничения, связанные с непопаданием своего клуба в Лигу Чемпионов.



BBC ожидает, что Джейдон Санчо и Мейсон Гринвуд окажутся среди игроков, которых "Юнайтед" продаст грядущим летом, тогда как истекающий контракты Рафаэля Варана и Антони Мартиаля продлены не будут, а Софьян Амрабат вернется в "Фиорентину" после окончания аренды.