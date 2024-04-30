Семь вещей, что мы узнали в 35-м туре

"Арсенал" не отпускает "Манчестер Сити" в чемпионской гонке, из которой уже точно выпал "Ливерпуль". "Ноттингем Форест", "Лутон" и "Бернли" определят две команды, которые присоединятся к уже вылетевшим в Чемпионшип "клинкам". Об этом и другом в традиционных итогах тура в английской Премьер-Лиге.





Леви должен поддержать Постекоглу летними трансферами



Анге Постекоглу нашел в составе, доставшемся ему в наследство от предшественников, достаточно таланта и мастерства, чтобы выдать невероятный старт. Но остальная часть сезона была возвращением к среднему уровню "шпор" последних лет. Сейчас команда была бы в середине таблицы, если бы не тот резвый старт, и это положение, наверное, больше соответствовало бы нынешней силе состава "Тоттенхэма".



Пятое место — это, пожалуй, выше среднего для этой разношерстной группы игроков и первого сезона нового менеджера в Премьер-Лиге. И хотя поражение в дерби Северного Лондона было болезненным, как и высокая вероятность того, что "шпоры" финишируют за пределами зоны Лиги чемпионов, важно помнить, что быстрый старт был показателем того, как Постекоглу может заставить эту команду работать при наличии нужных ингредиентов.



В финансовом плане "шпоры" находятся в хорошем положении. Урок заключается в том, что Дэниель Леви поддержал своего менеджера летом и закрепил положительный опыт первого сезона Постекоглу, прежде чем судить об окончательном потолке этой итерации "шпор".



"Арсенал" готов пройти гонку с "Сити" до конца



"Арсенал" прошел сложный для себя поворот в чемпионской гонке с "горожанами", взяв три очка в дерби Северного Лондона. Команда Артеты сделала это достаточно уверенно, пусть и не так эффектно, как с "Челси". Впереди матчи с "Борнмутом", "Манчестер Юнайтед" и "Эвертоном", и есть все предпосылки к тому, что "канониры" способны набрать максимум очков на финише.



Этого может не хватить для чемпионского титула, но команда Артеты просто обязана выполнить свою часть работы и надеяться, что или "Тоттенхэм" снова проявит себя в качестве неудобного противника для "Сити", или же "Юнайтед" удастся порадовать себя в этом чемпионате хотя бы подножкой в чемпионской гонке для принципиальных соперников.



"Арсенал" потерял инициативу, когда проиграл "Астон Вилле", но даже ничья "Сити" в любом из оставшихся матчей оставляет "канонирам" шансы, если они смогут набрать девять очков в заключительных трех матчах. У "Арсенала" есть преимущество по личным встречам и лучшая разница забитых/пропущенных, чем у "Сити", за счет февральской серии разгромов и недавних 5:0 с "Челси".



"Бернли" — теневой фаворит гонки за выживание



Гонка за выживание в Премьер-Лиге, вероятно, сводится к противостоянию троих за одно спасительное, 17-е, место. И преимущество в ней сейчас имеет "Бернли", который отстает на два очка от "лесников", но набрал хорошую форму и будет играть с конкурентом в заключительном туре на своем поле.



В последних трех турах команда Венсана Компани набрала пять очков и уступила всего раз в восьми последних матчах, тогда как основные конкуренты — "Форест" и "Лутон" — в основном проигрывают. У "Лутона" неплохой календарь — "шляпники" сыграют дважды дома, а в заключительном туре сразятся с немотивированным "Фулхэмом", но они уже прошли свой пик формы.



"Форест" же сыграет два матча на выезде, единственную оставшуюся домашнюю встречу — с непредсказуемым "Челси". Вдобавок "лесники" могут получить дополнительный штраф за нарушение ФФП уже после завершения чемпионата. Но в данном вопросе есть много тумана, который в итоге рискует привести к юридическим разборкам — как в случае вылета "лесников", так и при отмене штрафа (такой вариант возможен) и их спасении за счет удачной апелляции в суде.



"Ливерпуль" завершит чемпионат на третьем месте



Прохладным днем в восточной части Лондона "Ливерпуль" решительно отказался от борьбы за титул, и, как показала размолвка на боковой линии между Юргеном Клоппом и Мохамедом Салахом, сейчас самое время для обвинений и репрессий.



Есть множество причин, по которым дела Клоппа в его последний сезон на посту главного тренера пошли наперекосяк, и одной из них, несомненно, стали травмы. Все клубы имеют лазарет, но "Ливерпуль" страдал от болей и растяжений игроков первой команды в этом сезоне больше всех — только пятеро игроков команды не пропустили хотя бы один матч в этой кампании из-за проблем с физической формой, и один из них — Адриан, третий вратарь.



Кто знает, почему так происходит. Может быть, невезение, может быть, то, как усердно Клопп работает со своими игроками, может быть, что-то связанное с медицинским персоналом. Но, как бы то ни было, длинный список отсутствующих игроков — это то, на что Арне Слот должен будет обратить внимание и решить проблему, когда, как ожидается, он займет свой пост летом.



Хаос в "Юнайтед" — не только по вине Тен Хага



После 34 матчей у "Манчестер Юнайтед" 54 очка под руководством Эрика Тен Хага. 10 лет назад Дэвид Мойес набрал 57 очков после 34 матчей и был уволен. Здесь нет призыва уволить Тен Хага, а сравнение приведено для того, чтобы показать, каким образом 20-кратные чемпионы Англии стоят на месте с тех пор, как сэр Алекс Фергюсон ушел в отставку в мае 2013 года.



Скорее всего, голландец все же будет уволен, так как у сэра Джима Рэтклиффа есть свои приоритеты и мысли насчет того, куда будет двигаться клуб в ближайшие годы. Но он, как и практически любой из менеджеров, работавших с командой после сэра Алекса, — не единственный виновник того, что МЮ все так же далек от борьбы за чемпионство, как и в первый сезон без Фергюсона.



Глэйзеры отлично построили цепочку монетизации всего, что связано с "Юнайтед", и именно за счет этого клуб все еще привлекателен для лучших игроков и способен конкурировать с другими топ-клубами в финансовом аспекте, даже без регулярной игры в Лиге Чемпионов. Но спортивный менеджмент американцы провалили, не сумев найти правильных людей для руководства футбольными делами команды. Впрочем, касаемо Тен Хага отметим и то, что он получил практически всех игроков, которых просил, и одними лишь травмами ведущих игроков неудачный сезон оправдать не получится.



Дайч улучшил впечатление от сезона "Эвертона"



Положение Шона Дайча в "Эвертоне" после поражения от "Челси" со счетом 0:6 было шатким, и даже самые большие его поклонники на "Гудисон Парк" начали сомневаться в том, стоит ли продлевать сотрудничество с менеджером еще на сезон. Но девять очков в следующих трех матчах и великолепная историческая победа в мерсисайдском дерби все же дали возможность Дайчу набрать необходимое количество "вистов", чтобы вопрос об его возможном увольнении перестал быть актуальным.



Да, были 13 матчей без побед и поражение от "Челси", но актуальна и статистика "Эвертона" как одной из команд, которые хуже других реализовывали свои моменты, а это уже немного из области везения/невезения и мастерства имеющихся в обойме нападающих. Дайч был сильно ограничен на трансферном рынке, он столкнулся с ужасающе несправедливым штрафом в 10 очков (который позже был сокращен до шести), а его команда была хороша в ряде аспектов — например, в умении играть "на ноль" и обороняться.



Если бы не штрафные санкции, "Эвертон" был бы в таблице рядом с расхваленным "Брайтоном" Де Дзерби. Сам Дайч говорит о том, что этот сезон был самым сложным для него в карьере менеджера, хоть в "Бернли" он и регулярно сталкивался с необходимостью решать задачу выживания команды в Премьер-Лиге. В конце концов, последние матчи и особенно — потрясающая мотивация команды в дерби, показали, что игроки поддерживают тренера, а это уже немало.



"Брайтон" провалил вторую часть сезона



Противоположные эмоции вызывают игра и результаты "Брайтона" Роберто Де Дзерби — если репутация Дайча в последнее время укрепилась, то итальянец перестал быть столь привлекателен для топ-клубов, как в первой половине сезона.



Нельзя обвинить Де Дзерби в том, что он потерял мотивацию после массы слухов, сватавших его в "Ливерпуль", "Баварию" и другие топ-клубы. Итальянец был искренне расстроен после поражения от "Борнмута", сказав, что у команды нет оправданий последним неудачам. После того, как итальянец подвергся критике за признание, что его будущее на южном побережье находится под вопросом перед переговорами с владельцем Тони Блумом в конце сезона, он, похоже, раскаялся в том, как развивались события с тех пор.



Но все же, наверное, где-то неопределенность будущего Де Дзерби повлияла на команду. Игра на два фронта не была критической проблемой для "чаек" в первой половине сезона, когда Лига Европы требовала больше энергозатрат, чем в период после Рождества, но именно тогда команда Де Дзерби начала терять свой ритм, чтобы совсем скатиться к низшей точке своей формы весной.



Максим Загребин, специально для FAPL.ru