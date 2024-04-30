"Лестер" выиграл Чемпионшип

Разгромив "Престон" со счетом 0:3, "Лестер" оформил титул Чемпионшипа.

Напомним, "Лестер" еще в прошлую пятницу обеспечил себе прямую путевку в Премьер-Лигу на будущий сезон. Это стало возможно благодаря победе КПР над преследовавшим "лис" "Лидсом" (4:0).



А в понедельник вечером "Лестер" разгромил "Престон" благодаря дублю ветерана Джейми Варди и голу Кейси Макатира, благодаря чему стал недосягаем на вершине.



Таким образом, в ближайшую субботу, после домашнего матча против "Блэкберна", команда Энцо Марески поднимет над головой кубок Чемпионшипа.



Отметим, что Чемпионшип второй сезон подряд выигрывает ученик Хосепа Гвардиолы из "Манчестер Сити". До Марески это сделал Венсан Компани, возглавляющий "Бернли".



Что касается второй путевки наверх, то на нее по-прежнему претендуют "Лидс" и "Ипсвич". Обе команды имеют равное количество очков, но "белым" остается сыграть один матч, тогда как "трактористам" — два.