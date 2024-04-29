Мактоминей обещает вернуться "очень скоро"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Скотт Мактоминей заявил, что его травма незначительна, и "очень скоро" он вернется на футбольное поле.

В минувшую субботу против "Бернли" (1:1) 27-летний Мактоминей сыграл только 26 минут, после чего ему потребовалась обратная замена.



В понедельник вечером Скотт обратился к социальным сетям, развеяв опасения болельщиков не только "Юнайтед", но и сборной Шотландии.



"Я поскользнулся и неудачно упал на свое колено, примерно как это случилось против "Челси". Ничего серьезного, просто растяжение, но я был зол и расстроен, потому что думал, что все хуже".



"Надеюсь, очень скоро я вернусь на поле, чтобы помочь команде, насколько это возможно", — сообщил Мактоминей подписчикам в инстаграме.