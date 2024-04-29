МЮ готов продать Рэшфорда, если тот этого хочет

"Манчестер Юнайтед" рассмотрит возможность продажи своего нападающего Маркуса Рэшфорда, если этого хочет сам игрок.

Забив 30 голов в 56 матчах за "Юнайтед" в прошлом сезоне с учетом всех соревнований, Рэшфорд получил новый роскошный контракт до 2028 года.



Связано это со значительным повышением зарплаты или нет, но в этом сезоне игра Рэшфорда резко пошла на спад — Маркус отличился только восемь раз в 40 матчах, столкнувшись с проблемами не только на футбольном поле, но и за его пределами.



В прессе давно ходят слухи о том, что "Юнайтед" может продать Рэшфорда грядущим летом, но The Athletic утверждает, что клуб с "Олд Траффорд" проактивно не ищет покупателя на 26-летнего игрока сборной Англии.



"Юнайтед" предпочитает сохранить Рэшфорда и помочь ему вернуться в свою лучшую форму, но если Маркус захочет уйти, "красные дьяволы" попытаются исполнить желание своего воспитанника.