Антони хочет заткнуть своих критиков

Вингер "Манчестер Юнайтед" Антони заявил, что хочет доказать неправоту своих критиков.

В минувшую субботу против "Бернли" Антони забил свой первый гол в этом сезоне Премьер-Лиги, чего, правда, "Юнайтед" не хватило для победы (2:2).



Антони по-прежнему не играет на те 86 миллионов фунтов, которые "Юнайтед" заплатил за него "Аяксу" в 2022 году, однако 24-летний бразилец уверен, что будет успешен на "Олд Траффорд".



"Моя трансферная стоимость по-настоящему не влияет на меня, потому что я знаю, чего стою. Деньги есть деньги, и, разумеется, каждый говорит об этом, но этих разговоров не было бы, если бы игра каждого из нас, включая меня, был на высоте".



"Поэтому мне просто нужно трудиться упорнее, зная, что я могу стать лучше. Я знаю, чего стою, и я покажу это. Критики никуда не денутся, и это вызывает у меня желание трудиться упорнее. Прежде всего я хочу доказать кое-что себе".



"Я продолжу трудиться, выкладываться изо всех сил ради команды, потому что хороший настрой и концентрация — это самое важное".



"Это очень тяжелый год для меня и команды. Наши результаты оставляют желать лучшего. Я очень хорошо справляюсь с критикой, и я хочу поработать над вещами, которые критикуют. Думаю, все мы должны сосредоточиться на том, чтобы завершить сезон как можно лучше", — цитирует Антони Daily Mirror.