"Челси" до сих пор не предложил Галлахеру новый контракт

"Челси" до сих пор не предложил своему полузащитнику Конору Галлахеру новый контракт.

Галлахер является одним из лучших игроков "Челси" в этом сезоне, большую часть которого он исполняет обязанности капитана ввиду проблем со здоровьем Риса Джеймса.



"Челси" был открыт к предложениям насчет Галлахера еще прошлым летом и затем в январе, и пока нет никаких предпосылок к тому, что на сей раз ситуация изменится.



"Челси" остается сыграть пять матчей до окончания сезона, и "синие" до сих пор не предложили 24-летнему игроку сборной Англии продлить свое пребывание в лондонском клубе, сообщает talkSPORT.



Поскольку действующий контракт Галлахера истекает в следующем году, Конор с высокой вероятностью будет продан грядущим летом, и "Челси" придется установить более адекватную цену за своего воспитанника, нежели 50 миллионов фунтов, которые "синие" просили ранее.