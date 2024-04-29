Невилл: "Арсенал" стал гораздо лучше"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл считает, что "Арсенал" значительно прибавил в этом сезоне относительно прошлого.

Если "Манчестер Сити" выиграет три своих оставшихся матча в Премьер-Лиге, то "Арсенал" рискует вновь финишировать вторым, как и год назад.



Однако Невилл чувствует, что нынешний "Арсенал" все равно стал командой другого уровня, нежели та, что оступилась в концовке прошлого сезона.



"Команда "Арсенала" стала гораздо лучше, чем в прошлом сезоне. Гораздо крепче духом".



"Люди укажут на возвращение Вильяма Салиба, и это действительно так, но дело не только в этом".



"В их оборонительной работе видна концентрация, дисциплина и внимание к деталям, а шесть "клин-шитов" подряд — огромное достижение в любом сезоне".



"Где-то они немного дрогнули — в матче против "Виллы" и, разумеется, в Лиге Чемпионов, но такое случается".



"Они вернулись на победный путь и продемонстрировали, что продвинулись вперед как клуб, как тренерская команда, как группа игроков, и они ушли далеко от того, что было в прошлом сезоне", — сообщил Невилл в своем подкасте.