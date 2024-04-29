Невилл: "Арсенал" стал гораздо лучше"

Арсенал Эксперт Sky Sports Гари Невилл считает, что "Арсенал" значительно прибавил в этом сезоне относительно прошлого.

Если "Манчестер Сити" выиграет три своих оставшихся матча в Премьер-Лиге, то "Арсенал" рискует вновь финишировать вторым, как и год назад.

Однако Невилл чувствует, что нынешний "Арсенал" все равно стал командой другого уровня, нежели та, что оступилась в концовке прошлого сезона.

"Команда "Арсенала" стала гораздо лучше, чем в прошлом сезоне. Гораздо крепче духом".

"Люди укажут на возвращение Вильяма Салиба, и это действительно так, но дело не только в этом".

"В их оборонительной работе видна концентрация, дисциплина и внимание к деталям, а шесть "клин-шитов" подряд — огромное достижение в любом сезоне".

"Где-то они немного дрогнули — в матче против "Виллы" и, разумеется, в Лиге Чемпионов, но такое случается".

"Они вернулись на победный путь и продемонстрировали, что продвинулись вперед как клуб, как тренерская команда, как группа игроков, и они ушли далеко от того, что было в прошлом сезоне", — сообщил Невилл в своем подкасте.




Метки Арсенал, Невилл, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 29.04.2024 18:00

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  1. sergeant08 29.04.2024 18:15 # sergeant08
    Но по сути всегда были в топ4 и реально претендовали на титул только во времена Анри. А так их никто никогда всерьёз не воспринимал.

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