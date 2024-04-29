Рой Кин: "Титул теперь достанется "Сити"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рой Кин считает, что победа над "Ноттингем Форест" накануне открыла для "Манчестер Сити" прямую дорогу к титулу Премьер-Лиги.

Накануне "Сити" провел очень непростой матч на "Сити Граунд" против команды, которой грозит вылет из Премьер-Лиги. "Форест" дал бой действующему чемпиону, но все равно уступил 0:2.



В остатке сезона "Сити" остается сыграть с "Вулверхэмптоном", "Фулхэмом", "Тоттенхэмом" и "Вест Хэмом", и Кин ожидает, что дальше "горожанам" будет легче.



"Думаю, "Форест" был главным препятствием "Сити" на финише. Они были под давлением, потому что "Арсенал" сыграл свой матч раньше и одержал победу, а "Ноттингем Форест" отчаянно сражается за выживание".



"Думаю, учитывая этот результат на "Сити Граунд", титул теперь достанется "Манчестер Сити".



"Сити" верен себе, даже когда они не на высоте. Они знают, как выигрывать футбольные матчи, у них хороший выбор игроков на скамейке, и за последние годы они выработали действительно хорошую привычку выигрывать матчи".



"Я переживал в начале матча (против "Форест"), я предполагал, что они могут оступиться, но теперь я думаю, что "Сити" выиграет все свои оставшиеся матчи", — цитирует Кина Sky Sports.